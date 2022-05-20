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Украинская госслужба по чрезвычайным происшествиям в несколько раз занизила потери боевиков ВСУ в результате удара российской армии по учебному центру «Десна». Изначально ее представители признавали разрушения, однако говорили лишь о 20 погибших и раненых военнослужащих, сообщил портал «Военное обозрение»,

Учебный центр в последнее время оставался базой для территориальной обороны и ряда подразделений ВСУ. Ракетный удар привел к разрушениям и возгоранию в одном из 4-этажных зданий, которое выгорело дотла. Известно, что именно там находились как штабные подразделения, так и войска ВСУ.

Президент Украины Зеленский уже признал серьезные последствия удара, однако так и не упомянул, что «Десна» — это объект военной инфраструктуры. В его окружении и в украинских СМИ уже упоминается о 110, а иногда и о 200-300 погибших. ГСЧС же занизила потери, отнеся больше 100 бойцов к «пропавшим без вести», что является стандартной для Киева практикой.

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