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Операцию по деблокаде металлургического комбината «Азовсталь» и всего Мариуполя собираются провести наемники из Грузии. Но для этого им требуется разрешение от киевских властей, заявил Ладо Гамсахурдия, возглавляющий НПО «Круглый стол Свободный Кавказ».

Он заявил, что после разговоров с боевиками, с которыми он воевал раньше, а также с наемниками, находящимися в различных батальонах Украины, готов провести операцию по освобождению Мариуполя. Также она будет включать в себя воссоединение с нацистами ВСУ, которые сейчас находятся на предприятии «Азовсталь».

Эксперты считают, что подобные заявления – не более, чем очередная пиар-акция. Скорее всего Киев просто не разрешить проведение операции или дотянет решение до того момента, когда деблокада «Азовстали» уже не понадобится.

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