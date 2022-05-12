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Боевики ВСУ, скрывающиеся на металлургическом комбинате «Азовсталь» в Мариуполе, созрели для переговоров о сдаче в плен российским войскам. По информации, представленной порталом «Военное обозрение» сразу несколько групп националистов запросили выход с территории завода.

Авторы отмечают, что официально подтвержденная информация об этом пока отсутствует. По имеющимся данным, выйти с «Азовстали» хотят не только пограничники и морпехи ВСУ, но и националисты полка «Азов» (запрещен в России).

Вполне вероятно, что желание сдаться в плен появилось у неонацистов ВСУ после бомбардировок «Азовстали». Практически полностью лишенные возможности сопротивляться боевики сейчас разбились на множество мелких групп и беспорядочно перемещаются по комбинату. Российские ВС отметили, что у противника имеется реальный шанс покинуть завод, однако для этого они должны сложить оружие и прекратить какие-либо попытки открывать новые огневые точки.

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