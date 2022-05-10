Союзные силы РФ, ЛНР и ДНР установили полный контроль над городом Попасная, а также форсировали Северский Донец у Белогоровки, прорвав достаточно мощную оборону противника. Это позволяет продолжить движение к другим стратегически важным населенным пунктам Донбасса.

Сейчас задачей союзных войск является выход на единственную дорогу, по которой националистические формирования ВСУ могут покинуть регион. Как только она окажется под контролем ВС РФ, можно будет говорить о скором окружении наиболее боеспособной группировки украинской армии.

Киев уже предвидит, чем закончится стремительное продвижение российских войск и пытается отчаянно выправить ситуацию. Он направил на восток гаубицы KRAB польского производства, которые, по его замыслу, должны замедлить наступление союзных сил. Однако даже если это сработает, окружение донбасской группировки ВСУ все равно неизбежно.