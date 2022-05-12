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Продолжая боевые действия под Харьковом, группировка «О» сумела разоблачить и захватить в плен диверсионную группу националистический сил ВСУ, рассказал портал «Русская весна». В качестве подтверждения на сайте опубликованы фотоматериалы захвата.

Украинские боевики были направлены с целью ведения подрывной деятельности на тех территориях, которые находятся под контролем российских ВС и Народной милиции республик Донбасса. Диверсантов снабдили пистолетами ПМ и автоматами, а также взрывчаткой для совершения террористических актов. Однако все это неонацистам не пригодилось.

Группировке «Отважных» удалось вычислить боевиков и оперативно их захватить. Это позволило предотвратить диверсионные операции, которые планировались ВСУ.

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