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2-й отдельный штурмовой батальон ВСУ не сумел оказать достойное сопротивление российским Вооруженным силам и был полностью разгромлен в сражениях за Красный Лиман. Отличилась группировка «Отважных», которая на этом направлении успешно продвигается вперед и буквально сметает противника со своего пути, пишет «Русская весна».

Журналисты рассказали, что разгромленное подразделение было частью 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, которая дислоцируется в Николаеве, но в боях на Донбассе неоднократно уступала с большими потерями ополчению ДНР и ЛНР. Также портал опубликовал фотографии, снятые самими боевиками ВСУ, подтверждающими уничтожение батальона.

Группировка «О» продолжает выполнение своей миссии, направленной на полное освобождение Донбасса и прекращение геноцида ЛНР и ДНР со стороны украинских националистов.

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