Греческий суд вынес решение о том, что страна должна отдать США иранскую нефть с российского танкера, который был задержан в апреле. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства морского флота и островной политики Греции.

В пресс-службе заявили: «На основе судебного решения ожидается, что груз танкера Lana будет передан США, расходы на перегрузку берут на себя американские власти. Судно находится в порту Каристос».

Танкер Lana с российским флагом был задержан у причала города Каристос 19 апреля. Экипаж обвинили в нарушении антироссийских санкций, среди которых был запрет на заход российских судов в европейские порты. На борту судна находились 19 российских моряков. Позже стало известно, что танкер принадлежит структуре, которая не попала под запрет ЕС.

В мае США потребовали от Греции арестовать груз. Власти Америки заявили о том, что топливо, перевозимое в танкере иранского происхождения, а компания, которая будет продавать его, внесена в черный список США.