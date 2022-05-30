Греция запросила у Евросоюза финансовую помощь на расширение заграждений на границе с Турцией, сообщает Associated Press. Также отмечается, что Афины намерены начать работы до конца текущего года.

Панайотис Митаракис, возглавляющий министерство миграции страны, заявил, что ожидает положительного решения по запросу о финансировании строительства стены. Сколько именно нужно денег, чтобы расширить заграждения, Митаракис уточнять не стал.

По его словам, сейчас длина металлического заграждения на границе между Грецией и Турцией составляет 40 километров. Однако его необходимо продлить до 120 километров.

Афины ранее заявили, что Турция оказывает давление на страны Европейского союза, используя для этой цели мигрантов. Анкара отвергла все обвинения, заявив, что на ее территории проживает 4 миллиона беженцев, большинство из которых покинули Сирию.