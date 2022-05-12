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Нестабильная обстановка в мире очень беспокоит жителей Финляндии, которые начали активно снимать наличные в банкоматах. Объем снимаемых наличных средств в стране, в сравнении с последним кварталом, вырос более чем на 22%.

Эксперты отмечают, что в начале года у финнов в среднем было на руках около 82,7 евро наличными. В Швеции этот показатель составляет 54 евро, а в Норвегии у жителей находится до 65 евро наличными на руках.

Паника среди населения Финляндии началась с конца апреля. Причиной этому стало заявление Санны Рясянен из организации SPEK, которая отвечает за оказание помощи населению в случаях возникновения экстренных ситуаций. Она обратилась к жителям Финляндии с призывом запастись наличными деньгами, которых может хватить на несколько дней.

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