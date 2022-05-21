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Россияне, владеющие банковской картой «Мир», летом текущего года смогут получить на нее выплату, средний размер которой составит 10 тысяч рублей. Она предназначена для жителей всех регионов, намеревающихся в качестве летнего отдыха путешествовать по территории страны.

Для получения денежной выплаты потребуется совершить несколько простых шагов. На сайте, созданном правительством, необходимо приобрести тур по России либо забронировать номер в гостинице. Также требуется зарегистрировать свою карту «Мир» в системе и произвести с нее оплату сделанного ранее заказа.

Максимальный размер выплаты за путешествия по России в этом году составит 20 тысяч рублей. Однако среднее ее значение все же останется на уровне 10 000.

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