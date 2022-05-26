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США не хотят развязывать холодную войну с Китаем либо вступать с ним в конфликт. Напротив, цель заключается в том, чтобы всего этого избежать, заявил глава американского Госдепа Энтони Блинкен.

Он отметил, что Вашингтону и Пекину в будущем неоднократно придется контактировать, поэтому уже сейчас Соединенные Штаты готовы рассмотреть варианты сотрудничества по нескольким важным для обеих держав вопросы.

По словам Блинкена, Китай – это единственное в мире государство, которое не только способно изменить существующий миропорядок, но и предпринимает уверенные попытки сделать это уже сейчас. Кроме того, без КНР США будет весьма сложно заниматься решением таких проблем, как изменения климата или пандемия коронавирусной инфекции.

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