США не хотят развязывать холодную войну с Китаем либо вступать с ним в конфликт. Напротив, цель заключается в том, чтобы всего этого избежать, заявил глава американского Госдепа Энтони Блинкен.

Он отметил, что Вашингтону и Пекину в будущем неоднократно придется контактировать, поэтому уже сейчас Соединенные Штаты готовы рассмотреть варианты сотрудничества по нескольким важным для обеих держав вопросы.

По словам Блинкена, Китай – это единственное в мире государство, которое не только способно изменить существующий миропорядок, но и предпринимает уверенные попытки сделать это уже сейчас. Кроме того, без КНР США будет весьма сложно заниматься решением таких проблем, как изменения климата или пандемия коронавирусной инфекции.