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Многие артисты на фоне проведения Россией спецоперации на Украине приняли решение уехать из страны за границу. Актер и музыкант Гоша Куценко высказал свое мнение о сложившейся ситуации. Подробности передает издание StarHit.ru.

Гоша Куценко дал интервью, в котором рассказал о расколе, наблюдающемся сейчас в российском шоу-бизнесе. Он отметил, что артисты – это тоже люди. Они многое воспринимают не только рационально, но и эмоционально. Все это приводит к тому, что каждый артист воспринимает происходящее по-своему, переживает индивидуально.

Куценко отметил: «Мне известно, что съемочная площадка не является полем битвы, там нет врагов, там все равны. У кино и искусства есть особенность, они помогают сплотить людей».

При этом актер отметил, что шоу-бизнес является очень тонкой зоной, умеющей чувствовать и сопереживать.

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