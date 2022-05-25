Злостных нарушителей правил дорожного движения (ПДД) планируется наказывать не только штрафами, исправительными работами и лишением свободы, но и конфискацией автомобиля. Такая норма прописана в законопроекте, который внесён в Госдуму. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Отмечается, что забирать авто планируется только у тех, кто ранее уже был неоднократно пойман за вождение без прав или в пьяном виде, а также был за это осуждён. Для тех, кто попался без прав в первый раз планируется ввести штраф до 250 тысяч рублей или лишать свободы на срок до одного года. Для водителей, которые совершили такое правонарушение повторно штраф предлагается увеличить до 300 тысяч рублей и лишать свободы уже до двух лет.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что статистка по нарушениям ПДД лицами без прав на управление автомобилем год от года растёт. В 2021 году, например, в суды были направлены материалы по более чем 102 тысячам дел в отношении водителей, лишённых прав за различные нарушения ПДД, которых затем поймали за управлением автомобилем.