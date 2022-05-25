Систему Global Cache американская корпорация Google намерена отключить у ряда российских провайдеров. “Глобал кэш” используется для ускорения загрузки “гугл-серверов”, тем самым ускоряя работу сервисов корпорации, в том числе и тех, на которых находится видеохостинг YouTube.

Как сообщает РБК, вряд ли грядущие отключения каким-либо образом связаны с американскими санкциями против России напрямую. Уведомления об отключении от “кэша” получили только небольшие российские провайдеры.

В самих уведомлениях о причинах отключений ничего не говорится, но специалисты предполагают, что Google просто отключает от системы операторов с незначительным по меркам корпорации трафиком. В материале издания в качестве примера приводится ситуация с одним из провайдеров из Оренбурга. У него сначала отключили систему Global Cache, а уже потом Google прислал соответствующее уведомление.

В пользу того, что изменения коснутся небольших провайдеров говорит и то, что у крупных российских операторов замедлений в работе интернета не наблюдалось и никаких уведомления от Google на этот счёт не приходило.