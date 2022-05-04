читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Идею параллельного импорта предложили распространить и на кинопрокатную отрасль. Глава компании “Каропрокат” Алексей Рязанцев заявил, что новинки голливудских студий можно было бы показывать и без разрешения компаний-производителей.

Со слов предпринимателя, речь не идёт о пиратстве. Чтобы студии из США не потеряли свой доход, Рязанцев предложил создать специальный счёт в одном из банков страны, куда будет перечисляться доля иностранных компаний от проката фильмов. Затем при желании владельцы кинокартин смогут забрать эти деньги, но уже в рублях. Таким образом, уверен Рязанцев, прокат зарубежных фильмов без спроса их правообладателей можно назвать легальным.

Схема схожа с параллельным импортом. Он предполагает, что любые предприниматели могут закупить товары в стране-производителе, а затем ввозить и продавать их на территории России. Ранее параллельный импорт в России был запрещён – товары поставлялись только официальными представителями фирм-производителей и их дилерами. Правительство России разрешило параллельной импорт на некоторые виды товаров на фоне экономических санкций.

В конце февраля – начале марта крупные голливудские студии отказались сотрудничать с кинопрокатчиками из России из-за начала специальной военной операции на Украине. По мнению экспертов, такое решение может уничтожить всю кинопрокатную отрасль в стране – показ голливудских блокбастеров был основным источником дохода для российских кинотеатров.

Вам может понравиться

Spiegel: в Германии не уверены, будет ли тепло в домах следующей зимой

Энергетический кризис, который разразился в Европе после охлаждения отношений с Россией, заставляет специалистов делать мрачные прогнозы. Директор крупнейшей немецкой жилищной компании Рольф Бух заявил, что не уверен, сможет ли гарантировать

Обозреватель Financial Times Мартин Вулф назвал Россию неуязвимой в энергетической сфере

Запад может сколько угодно вводить санкции, но Россия всегда сможет найти покупателя на газ, уверен эксперт британского таблоида Financial Times Мартин Вулф. Он пояснил, что западные санкции в настоящий момент

СКР: Пентагон успел вывезти результаты исследований по созданию биологического оружия на Украине

Следственный комитет России продолжает расследование по делу о деятельности на Украине американских биолабораторий. Глава СКР Александр Бастрыкин рассказал, что в круг лиц, замешанных в ней, входят представители Минобороны, а также
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 3 мая – небольшая облачность, до 7 °C | город Мытищи: погода, 3 мая – небольшой дождь, до 14 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 3 мая – небольшая облачность, до 5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 3 мая – небольшой снег, до 5 °C | Королев: погода, 3 мая – облачно с прояснениями, до 13 °C | Подольск: погода, 3 мая – небольшой дождь, до 15 °C | Армавир: погода, 3 мая – облачно с прояснениями, до 14 °C |