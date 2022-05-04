Идею параллельного импорта предложили распространить и на кинопрокатную отрасль. Глава компании “Каропрокат” Алексей Рязанцев заявил, что новинки голливудских студий можно было бы показывать и без разрешения компаний-производителей.

Со слов предпринимателя, речь не идёт о пиратстве. Чтобы студии из США не потеряли свой доход, Рязанцев предложил создать специальный счёт в одном из банков страны, куда будет перечисляться доля иностранных компаний от проката фильмов. Затем при желании владельцы кинокартин смогут забрать эти деньги, но уже в рублях. Таким образом, уверен Рязанцев, прокат зарубежных фильмов без спроса их правообладателей можно назвать легальным.

Схема схожа с параллельным импортом. Он предполагает, что любые предприниматели могут закупить товары в стране-производителе, а затем ввозить и продавать их на территории России. Ранее параллельный импорт в России был запрещён – товары поставлялись только официальными представителями фирм-производителей и их дилерами. Правительство России разрешило параллельной импорт на некоторые виды товаров на фоне экономических санкций.

В конце февраля – начале марта крупные голливудские студии отказались сотрудничать с кинопрокатчиками из России из-за начала специальной военной операции на Украине. По мнению экспертов, такое решение может уничтожить всю кинопрокатную отрасль в стране – показ голливудских блокбастеров был основным источником дохода для российских кинотеатров.