Китайские эксперты раскритиковали генерал-лейтенанта Ральфа Вудисса, командующего сухопутными армиями Британии за его “словесное бряцанье оружием” в ситуации с украинским конфликтом. Подробности передают в издании Global Times.

На портале Министерства обороны Великобритании опубликовали заявление, в котором Вудисс отметил, что Великобритания вносит огромное вложение в оборону Европы, а также «сдерживание российской агрессии». При этом он заявляет, что предстоящие масштабные учения с участием британцев имеют большую значимость с целью решения обеих задач.

Генерал Вудисс отметил: «Грядущие передвижения по Европе — метод отправить резкий общественно-политический знак собственному сопернику: России».

Китайские журналисты уверены, что Запад настолько погряз в конфликте на Украине, что сам не замечает, как только усугубляет его.