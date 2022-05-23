Соединенные Штаты не подпускают к своим новейшим оборонным технологиям даже ближайших союзников, не говоря уже о «второстепенных» партнерах, пишет китайское издание Global Times.

Авторы отмечают, что в основном Вашингтон распродает подержанное оружие по завышенным ценам. Причем многие образцы оказываются технически неисправными. Так, в июле прошлого года разбился военный транспортник на Филиппинах, в результате чего 53 человека погибли. Этот самолет был куплен у США буквально за 6 месяцев до катастрофы.

Четырьмя годами ранее Южная Корея купила у США больше десяти вертолетов за 130 миллионов долларов. При этом винтокрылые машины были поставлены без высокотехнологичных систем предупреждения о ракетном ударе и навигации.

Эксперты уверены, что единственная цель США – это удовлетворение своей жажды наживы. А с какими проблемами столкнутся другие страны, покупающие американские вооружения, Вашингтон не интересует вообще.