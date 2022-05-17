Поздно вечером 16 мая боевики ВСУ вынесли раненых с территории металлургического комбината «Азовсталь» для сдачи в плен и отправки в медицинские учреждения, пишет «Военное обозрение». Портал также приводит заявления главаря батальона «Азов» (запрещен в России) Дениса Прокопенко, который назвал причину капитуляции.

Он высказался в том духе, что подобные решения принимать очень сложно, однако важно сохранить жизни бойцов. Также Прокопенко заявил, что сдача в плен была согласована с высшим руководством страны. Это подтвердил и президент Украины Зеленский, сообщивший об «эвакуации» боевиков «Азова».

Прокопенко не забыл упомянуть и заслуги своего подразделения, которое «82 дня продержалось на территории завода», благодаря чему украинская армия получила дополнительную возможность «перегруппироваться и принять западное оружие».