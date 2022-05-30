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Киев, Чернигов и Сумы должны быть в экстренном порядке заминированы, заявил глава территориальной обороны Днепропетровска Геннадий Корбан. По его словам, этим городам необходимо срочно задуматься о построении надежной эшелонированной обороны, передает портал «Украина.ру».

В своем аккаунте в социальных сетях он призвал срочно минировать северные границы Украины. С чего вдруг Корбан задумался об обороне столицы, не сообщается.

Ранее в украинских СМИ появился также призыв как можно скорее подготовить к обороне Днепропетровскую область. Причины также никто не стал разъяснять.

Напомним, что основные боевые действия в ходе спецоперации ВС РФ проходят на Донбассе, где союзные силы атакуют Северодонецк и Лисичанск, а также нацеливаются на Славянск.

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