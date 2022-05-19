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Пандемия коронавирусной инфекции, о которой Всемирная организация здравоохранения объявила в начале 2020 года, вероятно, скоро закончится. Впрочем, это не означает, что сам вирус покинет человеческую популяцию. Таким мнением поделилась глава Роспотребнадзора Анна Попова. Её слова приводит ТАСС.

Когда именно пандемия коронавируса прекратится, Попова не стала прогнозировать, но отметила, что, вероятнее всего, это произойдёт уже в “обозримом будущем”. Также руководитель Роспотребнадзора отметила, что после прекращения пандемии не исключены эпидемические вспышки заражений на определённых территориях, но глобального инфицирования людей не будет.

Попова добавила, что коронавирус “останется с человечеством надолго” и не исключила, что в России могут появиться новые штаммы инфекции. Сейчас почти все заражения “короной”, которые фиксируются в России, приходятся на “омикрон”-штамм.

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