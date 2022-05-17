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Отказ от российских активов Renault в самом автоконцерне оценили, как “болезненное, но необходимо решение”. Об этом в интервью японскому телеканалу NHK рассказал президент Renault Жан-Доминик Сенар.

Ранее стало известно, что свою долю в “АвтоВАЗе” Renault передаёт одному из российских государственных унитарных предприятий, подведомственных Министерству промышленности и торговли РФ (ещё одна часть акций уже принадлежит госкорпорации “Ростех”). Кроме этого, правительство Москвы взяло на баланс бюджета столицы завод Renault – там планируют производить автомобили под брендом “Москвич”.

Со слов Сенара, передача российских активов государственным структурам стало наиболее правильным решением. Это позволит сохранить рабочие места для 45 тысяч человек. При этом президент Renault заявил, что компания может вернуться в Россию, как только для этого наступит подходящая ситуация.

Российские предприятия Renault одними из первых столкнулись с проблемами поставок комплектующих для автомобилей после начала специальной военной операции на Украине и последовавшими за этим мировыми экономическими санкциями в отношении России. В конце февраля на заводах даже приостановили деятельность, поскольку материалы для производства автомобилей перестали поступать в прежнем объёме.

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