Министр обороны США Ллойд Остин назвал главное условие для наступления перелома в конфликте между Россией и НАТО. Оно заключается в атаке ВС РФ на любую из стран Североатлантического альянса.

Остин заявил, чтобы если бы российские войска предприняли подобную атаку, то блок туту же активировал бы пятую статью о коллективной безопасности, чтобы нанести ответный удар. Также он констатировал, что пока все это лишь предположения, так как никаких предпосылок нападения ВС РФ на натовские страны не наблюдается.

Ранее примерно такую же точку зрения высказывал и заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Мирча Джоанэ. Он также упоминал о возможном серьезном «ослаблении российской армии» в ходе проводимой на Украине специальной военной операции.