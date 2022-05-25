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Украина намерена восстановить контроль на Херсоном, но без западных РСЗО она не сможет этого сделать, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба. В ходе экономического международного форума он потребовал предоставить Киеву реактивные системы залпового огня «как можно скорее», передает издание NVL.

Кулеба сообщил, что с начала спецоперации ВС РФ на Украине Киев провел несколько десятков переговоров по поставкам РСЗО. Однако достичь какого-то прогресса не удалось.

По мнению украинского министра, сейчас все зависит от Соединенных Штатов. Именно на них оглядываются страны ЕС и Североатлантического альянса. Поэтому если США передадут Киеву реактивные системы залпового огня, то и другие государства последуют их примеру. Только в этом случае Украина сможет «освободить» Херсон.

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