Запад намерен до конца стоять за свои интересы в конфликте на Украине. Причем от этого выигрывают только Соединенные Штаты, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на 30-й Совета по внешней и оборонной политике.

Он заявил, что западные страны намерены противостоять России «до последнего украинца». Сами огни вроде бы и не вмешиваются в процесс, однако делают все возможное, чтобы максимально его продлить. Независимо от тех потерь и разрушений, с которыми столкнется Украина.

Лавров напомнил, что руководят всем процессом Соединенные Штаты, которые получают сверхприбыли даже не вставая со своих мест далеко за океаном. При этом они ослабляют и опустошают Европу, стремясь превратить ее в очередной рынок для своих технологий и товаров, а также для своего оружия.