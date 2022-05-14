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Запад намерен до конца стоять за свои интересы в конфликте на Украине. Причем от этого выигрывают только Соединенные Штаты, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на 30-й Совета по внешней и оборонной политике.

Он заявил, что западные страны намерены противостоять России «до последнего украинца». Сами огни вроде бы и не вмешиваются в процесс, однако делают все возможное, чтобы максимально его продлить. Независимо от тех потерь и разрушений, с которыми столкнется Украина.

Лавров напомнил, что руководят всем процессом Соединенные Штаты, которые получают сверхприбыли даже не вставая со своих мест далеко за океаном. При этом они ослабляют и опустошают Европу, стремясь превратить ее в очередной рынок для своих технологий и товаров, а также для своего оружия.

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