Последствия тотальной гибридной войны против России, которую сейчас ведет Запад, прочувствуют на себе абсолютно все страны, уверен министр иностранных дель РФ Сергей Лавров.

Он заявил, что высылка дипломатов, которая осуществлялась практически синхронно, и другие ходы США и их союзников – это и есть гибридная война против РФ. Неизвестно, сколько времени она продлится, однако ясно одно – не останется ни одной страны, которая не почувствует последствия действий Запада на себе.

Лавров ранее обрушил лавину критики на Европу и Соединенные Штаты, которые ввели очередной пакет антироссийских санкций. Напомним, что заявления о рестрикциях начали поступать уже 24 февраля, когда президент РФ Владимир Путин сообщил о начале спецоперации по освобождению Донбасса и демилитаризации Украины.