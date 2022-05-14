Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Последствия тотальной гибридной войны против России, которую сейчас ведет Запад, прочувствуют на себе абсолютно все страны, уверен министр иностранных дель РФ Сергей Лавров.

Он заявил, что высылка дипломатов, которая осуществлялась практически синхронно, и другие ходы США и их союзников – это и есть гибридная война против РФ. Неизвестно, сколько времени она продлится, однако ясно одно – не останется ни одной страны, которая не почувствует последствия действий Запада на себе.

Лавров ранее обрушил лавину критики на Европу и Соединенные Штаты, которые ввели очередной пакет антироссийских санкций. Напомним, что заявления о рестрикциях начали поступать уже 24 февраля, когда президент РФ Владимир Путин сообщил о начале спецоперации по освобождению Донбасса и демилитаризации Украины.

Вам может понравиться

Центробанк: санкции на экспорт российских товаров сохранятся ещё два года

Экономические санкции против России будут действовать не менее двух лет. Во всяком случае, те, которые ограничивают отечественный экспорт. Такой прогноз делает Центробанк (ЦБ) в соответствующем докладе. Ограничения на экспорт и

Пьяные беженцы с Украины избили и зарезали поляка в Варшаве

В Польше украинские беженцы зарезали местного жителя, который пытался вступиться за честь девушки. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, они сперва избили поляка, а затем нанесли ему несколько ударов ножом. Телеграм-канал

ВС РФ нанесли удары по объектам в Кременчуге и пошли в наступление по линии Попасная – Лисичанск

В ходе военной спецоперации на Украине ВС РФ начали стремительное продвижение от Попасной к узловой станции Камышеваха, которая в свою очередь открывает пути на Лисичанск в восточном направлении и на
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 14 мая – небольшая облачность, до 13 °C | город Мытищи: погода, 14 мая – небольшой дождь, до 15 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 14 мая – облачно с прояснениями, до 5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 14 мая – дождь, до 6 °C | Королев: погода, 14 мая – облачно с прояснениями, до 17 °C | Подольск: погода, 14 мая – переменная облачность, до 15 °C | Армавир: погода, 14 мая – ясно, до 22 °C |