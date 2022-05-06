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Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес сообщил, что у властей нет планов по высылке из страны российского дипломата Юрия Корчагина. Мадрид не хочет терять канал связи для осуществления диалога с Россией. Об этом руководитель ведомства рассказал в интервью радиостанции Ràdio 4.

Хосе Мануэль Альбарес отметил, что «контактов с ним у нас практически нет». При этом глава МИД добавил, что Испания приняла участие в усилении оборонительных рубежей на границах НАТО с Россией.

Хосе Мануэль Альбарес подчеркнул: «Тем самым мы защищаем безопасность испанцев, фланг НАТО — это и наши границы, это восточный фланг Европы».

Сам глава ведомства убежден, что конфликт на Украине будет продолжаться еще длительное время.

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