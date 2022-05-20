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Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме РФ Леонид Слуцкий заявил, что переговоры между Россией и Украиной можно возобновить в любой момент. Причем зависит это в основном от позиции участников встреч с киевской стороны.

Он рассказал, что украинская делегация ведет себя так же, как и обычно – сперва соглашается с какими-то пунктами, затем все переигрывает на ходу и начинает отказываться от своих слов. В настоящий момент переговоры застопорились совсем.

Слуцкий высказал надежду, что здравый смысл у украинцев все же возобладает и они вернуться к дипломатическому урегулированию конфликта.

«Сейчас у нас низкий профиль на переговорном процессе. Не исключаю, что здравый смысл восторжествует, и переговорный процесс возобновится. Это сегодня зависит от тех, кто участвует в переговорах со стороны Киева», – цитирует депутата РИА Новости.

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