Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме РФ Леонид Слуцкий заявил, что переговоры между Россией и Украиной можно возобновить в любой момент. Причем зависит это в основном от позиции участников встреч с киевской стороны.

Он рассказал, что украинская делегация ведет себя так же, как и обычно – сперва соглашается с какими-то пунктами, затем все переигрывает на ходу и начинает отказываться от своих слов. В настоящий момент переговоры застопорились совсем.

Слуцкий высказал надежду, что здравый смысл у украинцев все же возобладает и они вернуться к дипломатическому урегулированию конфликта.