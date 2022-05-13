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Глава Крыма Сергей Аксенов резко отреагировал на заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о желании его страны уничтожить “русский мир”.

Премьер Польши заявил, что Россия является “раковой опухолью”, которая пожирает Европу. Аксенов предложил премьеру «засунуть фантомные боли подальше» и вспомнить об истории.

Он напомнил Моравецкому о том, что Польша уже пыталась противостоять “русскому миру”. И в истории сказано, чем это все закончилось.

Глава Крыма предупредил, что история может повториться. И все попытки Польши снова обернутся неудачей. Он обратился к премьеру: «Чем заканчивались для Польши эти попытки, хорошо известно. Так что пусть пан премьер засунет свои фантомные боли подальше и освежит в памяти исторические факты».

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