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Боевики националистического батальона «Азов» (запрещен в России) обращаются ко всему миру с просьбой о помощи, однако у них нет морального права делать это, заявил глава ДНР Денис Пушилин в политическом ток-шоу «Время покажет». Он отметил, что никаких перспектив у «азовцев» тоже нет.

«Точно их нужно пожалеть? Точно их должен спасать весь мир? Здравомыслящий человек, конечно, знает ответ на этот вопрос. Для нас все очевидно: это военные преступники. Это неофашисты, которые должны предстать перед трибуналом. Других вариантов нет. Или же умереть», – заявил Пушилин.

Он также пояснил, что Народная милиция предпринимает все возможные меры, чтобы максимально защитить гражданское население Мариуполя и других городов ДНР от обстрелов ВСУ. По словам главы республики, союзные силы делают все возможное, чтобы как можно скорее вернуть город к мирной жизни, но для этого нужно разрешить ситуацию на «Азовстали».

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