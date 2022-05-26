Украинские военные похищают жителей страны и заставляют их идти на фронт, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, ссылаясь на рассказы пленных боевиков ВСУ.

Он пояснил, что жителей Украины мобилизуют насильно, причем оружие в руки приходится брать не только молодежи, но и пожилым людям, уже не способным воевать.

Кадыров опубликовал видео с военнопленными, один из которых рассказал, что эвакуировался из зоны боевых действий в Ужгород, однако его отыскали и там. По словам солдата, более 80 процентов мобилизованных из закарпатской столицы не проходили специальную подготовку и не имели боевого опыта, но в итоге оказались на фронте.

Также военнопленные рассказали, что главным у них был чеченец с позывным “Алабай”, который жестоко обращался с бойцами и даже расстреливал тех, кто не выполнял приказы. По словам Кадырова, это сбежавший из Чечни террорист, который пользуется ситуацией на Украине для своих бесчинств.