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Герой Украины Виктор Баранюк, который занимал должность командира бригады морской пехоты ВСУ, стал предателем, так как сдался в плен вместе с частью своего подразделения, пишет британское издание The Telegraph.

Журналисты отметили, что у морских пехотинцев было достаточно оружия, чтобы оказать достойное сопротивление ВС РФ в Мариуполе, однако они предпочли сдаться, предав тем самым интересы своей страны.

Можно предположить, что реноме предателя Баранюк заслужил совсем не из-за того, что решил сложить оружие. Киевскому режиму просто не понравились его высказывания о националистическом батальоне «Азов» (запрещен в России).

Командир морской пехоты рассказал, что «азовцы» часто прибегали к пыткам и издевательствам по отношению к военнослужащим ВСУ. Однако сами они не отличались смелостью. Неонацисты бросали свои позиции, не предупредив морпехов, вынуждая их сражаться в одиночку, фактически предавали своих сослуживцев.

Стоит отметить, что слова Баранюка в итоге подтвердились, так как «азовцы», просидев два месяца в безопасных подвалах «Азовстали», предпочли сдаться в плен даже не пытаясь оказать сопротивление.

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