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Старший сержант ВС РФ Евгений Шорохов, который руководил экипажем танка, совершил подвиг в ходе спецоперации на Украине, сообщило издание «КП». Он ликвидировал целую группу боевиков противника уже после того, как его боевая машина была подбита.

После гранатометного обстрела танк не мог сдвинуться с места из-за полученных повреждений. Однако командир экипажа принял решение не покидать боевую машину и не выходить из боя. Он открыл огонь по гранатометному расчету, ликвидировал 10 боевиков ВСУ, а также уничтожил военный автомобиль «КАМАЗ», принадлежащий украинской армии.

Журналисты отмечают, что такие действия старшего сержанта позволили не только ликвидировать разведывательно-диверсионную группу врага, но и сохранить танк, который после успешного боя был эвакуирован.

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