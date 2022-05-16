читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Грозные немецкие танки Leopard 2A4 пару дней назад были замечены на территории Украины. Портал Avia.Pro называет это странным, так как Североатлантический альянс не планировал отправлять в Киев столь опасную боевую технику. Не исключено, что Германия тайно передала эти машины ВСУ.

Авторы разместили видеозапись, на которой запечатлены немецкие танки на территории Западной Украины. Сообщается, что ВСУ получила от ФРГ около двадцати таких боевых машин.

Leopard 2A4 представляют серьезную угрозу для ВС РФ, однако в украинской армии нет специалистов, способных ними управлять. Обучение использованию натовской техники займет как минимум несколько месяцев. Впрочем, нельзя исключать возможности, что в составе ВСУ есть немецкие наемники, имеющие опыт обращения с этими боевыми машинами.

Вам может понравиться

ВС РФ заблокировали десятки выходов из подземных тоннелей комбината “Азовсталь”

ВС РФ и Народная милиция ДНР продолжают блокировать все выходы с территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Одновременно с этим осуществляется зачистка завода, что позволяет исключить проникновение боевиков ВСУ и

Леонков разъяснил, зачем Киеву любой ценой понадобился остров Змеиный

С 9 мая Киев проявляет особую заботу к острову Змеиный. Он предпринимает одну попытку штурма за другой, но каждая из них с треском проваливается. Военный эксперт Алексей Леонков разъяснил, по

Посоло РФ Антонов: Охамевшие США требуют капитуляции от России на Украине

Соединенные Штаты подключили все возможные ресурсы для давления на Россию и ее принуждения к переговорам с Киевом. Причем охамевшие американские политики требуют от РФ заключения мира на условиях Вашингтона. То
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 16 мая – облачно с прояснениями, до 7 °C | город Мытищи: погода, 16 мая – небольшой дождь, до 12 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 16 мая – снег, до 1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 16 мая – переменная облачность, до 13 °C | Королев: погода, 16 мая – небольшой дождь, до 18 °C | Подольск: погода, 16 мая – небольшой дождь, до 12 °C | Армавир: погода, 16 мая – ясно, до 19 °C |