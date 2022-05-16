Грозные немецкие танки Leopard 2A4 пару дней назад были замечены на территории Украины. Портал Avia.Pro называет это странным, так как Североатлантический альянс не планировал отправлять в Киев столь опасную боевую технику. Не исключено, что Германия тайно передала эти машины ВСУ.

Авторы разместили видеозапись, на которой запечатлены немецкие танки на территории Западной Украины. Сообщается, что ВСУ получила от ФРГ около двадцати таких боевых машин.

Leopard 2A4 представляют серьезную угрозу для ВС РФ, однако в украинской армии нет специалистов, способных ними управлять. Обучение использованию натовской техники займет как минимум несколько месяцев. Впрочем, нельзя исключать возможности, что в составе ВСУ есть немецкие наемники, имеющие опыт обращения с этими боевыми машинами.