НАТО стоит начать конфликт с Турцией из-за позиции Эрдогана по вопросу вступления Финляндии и Швеции в состав Альянса. Такое предложение выдвинул журналист Максимилиан Попп в издании Der Spiegel.

По мнению немецкого журналиста, турецкий президент пытается заблокировать вступление новых членов в НАТО, чтобы получить дополнительную выгоду для своей страны. Анкара намерена ставить Альянсу свои условия, среди которых ограничение деятельности РПК, снятие ограничений на определенные виды вооружения.

Максимилиан Попп заявил, что Турция часто ведет себя, как “двойной агент”. Находясь в составе НАТО, она приобретает оружие у России, а потом угрожает безопасности Греции, которая также является членом Альянса.

По мнению журналиста, США сейчас нужно занять очень крепкую позицию, не поддаваться на шантаж турецкого президента, даже если есть риск начала серьезного конфликта.