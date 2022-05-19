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Правящая коалиция Германии решила наказать бывшего канцлера Герхарда Шредера за его тесные связи с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает Bloomberg. Подробности передает издание “Взгляд“.

Политики задумали лишить Шредера должности в парламенте. В заявлении Социал-демократической партии Германии, «Зеленых» и Свободной демократической партии сказано: «У Герхарда Шредера больше нет текущих обязательств в связи с его должностью бывшего канцлера». Причиной стали тесные связи Шредера с Россией и Путиным.

Ранее Герхард Шредер отказался оставлять работу в российских госкомпаниях. Генсек оппозиционной партии ХСС Мартин Хубер отметил, что такие тесные отношения с Россией наносят ущерб репутации Германии. Теперь бюро бывшего главы правительства в Бундестаге закроют. У Шредера останутся только пенсия и охрана. Официальное решение должно быть принято на заседании бюджетного комитета.

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