Снятие зависимости от российского природного газа для Германии, похоже, пока откладывается. Переговоры о поставках сжиженного газа из Катара не дают ощутимых результатов – стороны не могут договориться по поводу основных положений.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники, Германия и Катар ведут переговоры о поставках топлива. Однако в числе прочего Катар настаивает, чтобы Берлин подписал в договоре ограниченное направление поставок газа, что не позволит Германии перенаправлять “голубое топливо” в различные части Европы.

Пока переговоры поставлены на паузу. Ожидаются, что они возобновятся в мае.

Сейчас основным поставщиком природного газа в Европу, в том числе и Германию, является Россия. Но на фоне геополитической ситуации в Евросоюзе звучат призывы отказаться от импорта российских энергоносителей. Сделку с Катаром в Берлине рассматривают, как шаг к снижению зависимости Германии от поставок российского газа.