читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Снятие зависимости от российского природного газа для Германии, похоже, пока откладывается. Переговоры о поставках сжиженного газа из Катара не дают ощутимых результатов – стороны не могут договориться по поводу основных положений.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники, Германия и Катар ведут переговоры о поставках топлива. Однако в числе прочего Катар настаивает, чтобы Берлин подписал в договоре ограниченное направление поставок газа, что не позволит Германии перенаправлять “голубое топливо” в различные части Европы.

Пока переговоры поставлены на паузу. Ожидаются, что они возобновятся в мае.

Сейчас основным поставщиком природного газа в Европу, в том числе и Германию, является Россия. Но на фоне геополитической ситуации в Евросоюзе звучат призывы отказаться от импорта российских энергоносителей. Сделку с Катаром в Берлине рассматривают, как шаг к снижению зависимости Германии от поставок российского газа.

Вам может понравиться

Евсеев: С чем столкнутся ВС РФ, если уничтожат все мосты и тоннели на Украине

Удары по транспортной инфраструктуре Украины, которые ВС активно наносит в последние недели, могут привести к серьезным сложностям, считает военный эксперт Владимир Евсеев. Он рассказал изданию «Украина.ру», что многие украинцы, которые

Скотт Риттер: Отправляя Украине морально устаревшее оружие, НАТО превращается в ее врага

НАТО постоянно заявляет об отправке Украине военной помощи, однако он лишь создает ей дополнительные проблемы. Все дело в том, что техника и вооружение, отправляемое Киеву, далеко не новые и вполне

Боксер Кличко обвинил посла Украины в ФРГ Мельника в недипломатичности и излишнем красноречии

Известный боксер Владимир Кличко, который приходится братом мэру Киева, раскритиковал посла Украины в Германии Андрея Мельника. Он заявил, что тот ведет себя слишком эмоционально, позволяя себе совершенно недипломатические выходки. Одна
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 9 мая – переменная облачность, до 8 °C | город Мытищи: погода, 9 мая – небольшой дождь, до 9 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 9 мая – дождь, до 4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 9 мая – облачно с прояснениями, до 6 °C | Королев: погода, 9 мая – пасмурно, до 18 °C | Подольск: погода, 9 мая – небольшой дождь, до 10 °C | Армавир: погода, 9 мая – пасмурно, до 16 °C |