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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный требует от президента Украины Зеленского права на самостоятельные решения по Донбассу. Он заявляет, что должен сам решать отводить войска, если появляется реальная угроза их полного уничтожения либо попадания в котел. Однако Зеленский не предоставляет военным таких полномочий, сообщает «Военное обозрение».

Украинский лидер считает, что украинские боевики могут сделать невозможное и остановить союзные силы ВС РФ и Народной милиции республик Донбасса. Мало того, он рассчитывает еще и на контрнаступление.

Существует всего две причины подобного поведения Зеленского. Первая – он знает нечто такое, чего не видят ни Генштаб ВСУ, ни любой здравомыслящий человек. Вторая, которая более вероятна – украинский президент выполняет команду Запада, для которого важно вести боевые действия до последнего украинца.

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