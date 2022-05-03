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Соединенные Штаты как раньше передавали Киеву разведывательные данные, так и продолжают делать это сейчас, поэтому ничего необычного в их поведении нет, уверен генерал-полковник Андрей Картаполов, возглавляющий в Госдуме комитет по обороне. Он считает, что сегодня США вряд ли пойдут на прямое противостояние с Россией.

По мнению генерала, Вашингтон хотя и имеет превосходство в вооружении, но шансов нанести серьезный урон противнику все же больше у российской армии. Поэтому Соединенные Штаты не станут рисковать. Вместо этого они могут подстрекать к противостоянию с РФ страны Восточной Европы. Особенно прибалтийские государства и Польшу, которые видят смысл жизни в антироссийской риторике.

Также Картаполов отметил, что ВС РФ сейчас имеет смысл воздержаться от атак на американские самолеты, появляющиеся над Черным морем вблизи украинских границ. Это может быть интерпретировано как попытка втянуть США в конфликт. Однако всегда можно воздействовать на истребители и разведывательные воздушные машины со спутников, ставя пассивные помехи.

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