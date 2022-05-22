Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
1
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Герой России генерал-майор Сергей Липовой уверен, что иностранные офицеры были на «Азовстали». Именно их пытались вытащить с комбината украинские руководители, отправляя один вертолет за другим. Сейчас еще нет официального подтверждения, но имеются предположения, что на заводе находились британский полковник Джон Бэйли и целый генерал американской армии Эрик Олсон.

Также есть непроверенная информация о четырех инструкторах НАТО. Липовой уверен, что боевики полка «Азов» (запрещен в России) держали иностранцев в заложниках. Даже после того как ВС РФ открыли гуманитарные коридоры, их не выпустили, а оставили в качестве козырной карты для переговоров с Западом.

Липовой также отметил, что иностранных наемников, военнослужащих ВСУ и «азовцев» сейчас не стоит как-то отделять друг от друга. Все они являются военными преступниками и подлежат суду. А также должны понести наказание за свои деяния.

Вам может понравиться

Мобилизованные украинцы добровольно сдаются в плен, проклиная ВСУ и власти страны

К мобилизованным украинцам офицеры относятся как к людям второго сорта и бросают их в качестве пушечного мяса на самые сложные участки фронта, рассказал один из бойцов 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Глава ЛДПР Слуцкий не исключил возвращения России и Украины к переговорам

Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме РФ Леонид Слуцкий заявил, что переговоры между Россией и Украиной можно возобновить в любой момент. Причем зависит это в основном от позиции участников встреч с

Глава Роспотребнадзора Попова: пандемия коронавируса, вероятно, скоро закончится

Пандемия коронавирусной инфекции, о которой Всемирная организация здравоохранения объявила в начале 2020 года, вероятно, скоро закончится. Впрочем, это не означает, что сам вирус покинет человеческую популяцию. Таким мнением поделилась глава
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |