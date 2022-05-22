Герой России генерал-майор Сергей Липовой уверен, что иностранные офицеры были на «Азовстали». Именно их пытались вытащить с комбината украинские руководители, отправляя один вертолет за другим. Сейчас еще нет официального подтверждения, но имеются предположения, что на заводе находились британский полковник Джон Бэйли и целый генерал американской армии Эрик Олсон.

Также есть непроверенная информация о четырех инструкторах НАТО. Липовой уверен, что боевики полка «Азов» (запрещен в России) держали иностранцев в заложниках. Даже после того как ВС РФ открыли гуманитарные коридоры, их не выпустили, а оставили в качестве козырной карты для переговоров с Западом.

Липовой также отметил, что иностранных наемников, военнослужащих ВСУ и «азовцев» сейчас не стоит как-то отделять друг от друга. Все они являются военными преступниками и подлежат суду. А также должны понести наказание за свои деяния.