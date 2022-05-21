Повышенная активность Североатлантического альянса, поставка на Украину оружия, переход всех возможных красных линий негативно повлияли на отношения между НАТО и РФ. Все это очень похоже на желание начать мировую войну, считает генерал-лейтенант Юрий Жданов.

Он пояснил, что поставка оружия на Украину – это лишь вершина айсберга. Под этим соусом Соединенные Штаты на полную мощь запустили свои предприятия военно-промышленного комплекса. И избавляясь от устаревших вооружений, пополняют арсеналы нового не только в своей армии, но и на европейских базах Альянса. Это вполне может оказаться подготовкой к Третьей мировой.

В интервью изданию «Московский комсомолец» генерал рассказал, что Соединенные Штаты сейчас стремятся достичь полного превосходства во всех ключевых сферах, включая искусственный интеллект, гиперзвуковые и квантовые технологии. Не исключено, что на этом все и закончится, однако пока тенденции выглядят весьма тревожно.