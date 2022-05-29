Депутат Госдумы Андрей Картаполов, возглавляющий комитет по обороне, рассказал о сотнях украинских боевиков, ежедневно сдающихся в плен. По его мнению, обратить этот процесс вспять уже невозможно, сдача продолжится и пойдет по нарастающей.

Так он прокомментировал решение боевиков с «Азовстали» сложить оружие и добавил, что на других направлениях наблюдается точно такая же ситуация.

«Десятками сдавались военнослужащие других соединений ВСУ. Процесс пошел, он необратим», – заявил Картаполов.

Он также отметил, что подобная ситуация вряд ли приведет к чему-то хорошему для командования ВСУ и особенно для президента Украины Зеленского. Задачей же российских войск по-прежнему является не только продолжение наступления и уничтожение вооружений западного образца, поступающих на Украину, но и минимизация собственных потерь.