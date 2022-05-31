Отставной немецкий генерал Хельмут Гансер, представляющий социал-демократическую партию, в которой состоит и нынешний канцлер ФРГ Олаф Шольц, заявил, что Германия не имеет каких-либо стратегических целей в ситуации на Украине.

Берлин, по его словам, следует указкам Соединенных Штатов, однако цель Вашингтона – разобрать и уничтожить Россию. Для Германии и других европейских государств подобный исход абсолютно нежелателен.

Гансер заявил, что конфликт на Украине решает судьбу Европы. Поэтому именно европейские государства сейчас обязаны задавать тон в общении с Россией. Но они вверяют собственную судьбу Соединенным Штатам, которым на нее совершенно наплевать.

США преследуют собственные интересы, но тем самым ставят Европу под угрозу. Продолжение давления на Россию превосходящими силами НАТО заставят ее опираться на средства ядерного сдерживания, что может привести к катастрофическим последствиям для всей планеты. Поэтому Германия должна определиться с собственными стратегическими целями и перестать следовать указаниям Вашингтона, чтобы предотвратить ядерный апокалипсис.