Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Отставной немецкий генерал Хельмут Гансер, представляющий социал-демократическую партию, в которой состоит и нынешний канцлер ФРГ Олаф Шольц, заявил, что Германия не имеет каких-либо стратегических целей в ситуации на Украине.

Берлин, по его словам, следует указкам Соединенных Штатов, однако цель Вашингтона – разобрать и уничтожить Россию. Для Германии и других европейских государств подобный исход абсолютно нежелателен.

Гансер заявил, что конфликт на Украине решает судьбу Европы. Поэтому именно европейские государства сейчас обязаны задавать тон в общении с Россией. Но они вверяют собственную судьбу Соединенным Штатам, которым на нее совершенно наплевать.

США преследуют собственные интересы, но тем самым ставят Европу под угрозу. Продолжение давления на Россию превосходящими силами НАТО заставят ее опираться на средства ядерного сдерживания, что может привести к катастрофическим последствиям для всей планеты. Поэтому Германия должна определиться с собственными стратегическими целями и перестать следовать указаниям Вашингтона, чтобы предотвратить ядерный апокалипсис.

Вам может понравиться

Греция намерена втрое продлить заграждения на границе с Турцией

Греция запросила у Евросоюза финансовую помощь на расширение заграждений на границе с Турцией, сообщает Associated Press. Также отмечается, что Афины намерены начать работы до конца текущего года. Панайотис Митаракис, возглавляющий

ВСУ получили дроны-камикадзе PHOLOS II

Дрон-камикадзе PHOLOS II, который позиционируется производителем как «смарт-граната», появился на вооружении украинских войск. Об этом рассказал «Московский комсомолец» со ссылкой на телеграм-каналы. Барражирующий боеприпас оснащен встроенной боевой частью весом до

Премьер-министр Словакии Хегер призвал принять в ЕС все страны Европы

Наиболее логичным решением для Евросоюза было бы включение в него всех стран европейского континента, уверен глава правительства Словакии Эдуард Хегер. Он высказал свое мнение на Конференции о будущем Европы в
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |