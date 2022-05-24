Боевики ВСУ уже испытали на себе состояние психологического надлома, уверен военный эксперт Евгений Бужинский. Он допустил, что этот самый надлом либо уже наступил, либо произойдет в самое ближайшее время.

Ключевым фактором, повлиявшим на это, аналитик назвал сдачу боевиков полка «Азов» (запрещен в России) в Мариуполе. Боевой дух украинской армии и без того находился на весьма низком уровне, но сейчас он упал до предела. По словам Бужинского, подобные надломы происходят практически в любой военной кампании.

Генерал также отметил, что психологический перелом в противостоянии облегчит российским военнослужащим задачу по установлению контроля над Северодонецком и Лисичанском, которая выполняется прямо сейчас.