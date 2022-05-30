Отставной генерал Бундесвера Роланд Катер уверен, что российские ВС предпримут еще одно наступление на Киев. Он не стал углубляться в подробности, но пояснил, что это может произойти после установления союзными силами полного контроля над территорией ДНР.

По словам генерала, успешное продвижение ВС РФ и независимых республик Донбасса вселило в них уверенность и обеспечило превосходство над украинской армией. Поэтому после завершения операции на территориях Луганской и Донецкой народной республик они могут начать новый поход на Киев.

Напомним, что в настоящий момент в ДНР и ЛНР успешно освобождена большая часть территорий. Фактически, националистические силы ВСУ находятся в нескольких городах, превращенным в сплошные фортификационные сооружения, однако их окружение и уничтожение – лишь вопрос времени.