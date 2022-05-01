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Компания «Газпром» может перекрыть поставки газа в Германию в самое ближайшее время, считает политолог Виталий Васильев. Он пояснил, что платеж, который власти ФРГ пытались отправить через бывшую дочернюю компанию «Газпрома» Gazprom Marketing & Trading, принят не был.

По словам эксперта, немецкие власти ранее фактически захватили данный актив, а теперь хотят заплатить «Газпрому» его же деньгами, причем на льготных условиях. Именно поэтому платеж, который проводился на рублевый счет Газпромбанка в полном соответствии с новыми правилами, компания не приняла.

Не исключено, что в ближайшие часы «Газпром» остановит поставки газа в Германию за неуплату. Он уже действовал по такой схеме с Болгарией и Польшей, которые не захотели оплачивать газ в рублях.

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