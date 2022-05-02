На третий квартал 2022 года компания «Газпром» не стала бронировать мощности газопровода «Ямал-Европа». Это означает, что в упомянутый период транзит газа через Польшу осуществляться не будет. Мало того, через Украину дополнительный газ тоже не пойдет.

Планировалось, что на аукционе «Газпром» забронирует транзитные мощности газопровода «Ямал-Европа», которые должны были составить почти 90 миллионов кубометров на третий квартал. Однако это сделано не было, говорится в информации платформ GSA Platform и RBP.

Напомним, что в этом году транзит российского газа через Украину должен составить 40 миллионов кубометров. Польша же осуществляет транспортировку голубого топлива без долгосрочного контракта. Она бронирует мощности в ходе аукционов, проводимых раз в квартал.