Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На третий квартал 2022 года компания «Газпром» не стала бронировать мощности газопровода «Ямал-Европа». Это означает, что в упомянутый период транзит газа через Польшу осуществляться не будет. Мало того, через Украину дополнительный газ тоже не пойдет.

Планировалось, что на аукционе «Газпром» забронирует транзитные мощности газопровода «Ямал-Европа», которые должны были составить почти 90 миллионов кубометров на третий квартал. Однако это сделано не было, говорится в информации платформ GSA Platform и RBP.

Напомним, что в этом году транзит российского газа через Украину должен составить 40 миллионов кубометров. Польша же осуществляет транспортировку голубого топлива без долгосрочного контракта. Она бронирует мощности в ходе аукционов, проводимых раз в квартал.

Вам может понравиться

RusVesna: Спецназ ВС РФ ликвидировал еще один опорный пункт боевиков ВСУ

Очередной опорный пункт ВСУ был успешно уничтожен российскими войсками во время ночной охоты, сообщил портал «Русская весна». Журналисты опубликовали видеозапись, подтверждающую ликвидацию неонацистов и боевой техники. На записи также можно

Лавров рассказал о важности спецоперации для всего мира

Спецоперация России на Украине вносит большой вклад в освобождение всего мира от гнета Запада. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров. Руководитель ведомства отметил, что Запад пытается подавить всех, что

Кедми: НАТО и США сейчас не готовы вступить в прямое противостояние с Россией

Североатлантический альянс в настоящий момент не готов к прямому противостоянию с Россией, уверен политолог Яков Кедми. Он пояснил, что НАТО вступает в боевые действия только тогда, когда уверен в своей
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 2 мая – небольшая облачность, до 9 °C | город Мытищи: погода, 2 мая – облачно с прояснениями, до 12 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 2 мая – небольшая облачность, до 5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 2 мая – небольшой снег, до 3 °C | Королев: погода, 2 мая – небольшой дождь, до 10 °C | Подольск: погода, 2 мая – небольшой дождь, до 12 °C | Армавир: погода, 2 мая – небольшой дождь, до 8 °C |