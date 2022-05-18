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Болгарские политики, по мнению газеты “Гласове”, не особо честны с народом. В частности, власти становятся источниками мифов, которые формируют отношение к России, как к поставщику энергоносителей. Журналист издания Ваня Григорова решила опровергнуть такие мифы.

Одно из главных заблуждений высказала ранее пресс-секретарь правительства Лена Бориславова. Она заявила, что от газопровода “Турецкий поток”, по которому идёт газ из России, нет ответвлений в Болгарию. Следовательно, поставки “голубого топлива” из России затруднены. Журналист во свой стороны заявила, что никаких затруднений нет. По газопроводу “Балканский поток” сырьё продолжает идти в Болгарию через Турцию.

Ещё один миф, который старательно поддерживают власти, – смена поставщика газа выгодна Болгарии из-за роста цен на российских газ. По мнению Григоровой, это не так. За высокую цену на газ ответственна Еврокомиссия, чей иск к “Газпрому” сменил формулу расчёта стоимости топлива.

Кроме того, журналист в своей публикации заявила, что все обязательства по газовым контрактам за 2021 год Россия выполнила. Однако в Европе считают, что Россия в прошлом году спровоцировала дефицит энергоносителей на фоне пандемии коронавируса.

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