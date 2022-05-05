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Россия скоро даст ответ на санкционное давление со стороны Запада. Владимир Путин уже дал поручение правительству РФ подготовить список лиц, которые находятся под ограничениями. Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Галушка проанализировал последствия после введения ответных мер со стороны России против санкций Запада.

Эксперт отметил, что если в подготовленном перечне появятся лица, компании которых приобретают топливо для европейских атомных станций, это будет означать, что станции больше не смогут вырабатывать электроэнергию.

В Восточноевропейском регионе основная часть АЭС работает исключительно на топливе из России. Ответные меры приведут к тому, что 100 миллионов жителей Европы останутся вообще без света. Галушка подчеркнул, что европейская экономика уже сейчас находится на стадии рецессии.

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