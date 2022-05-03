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Поставки российской нефти в КНР увеличились. Однако только на независимые от государства частные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). Об этом пишет Financial Times со ссылкой на исследования специалистов.

По их словам, некоторые НПЗ получили от государственных трейдеров увеличенную квоту на закупку энергоносителей. Госкомпании опасаются заключать прямые контракт на поставку нефти из России из-за риска попасть под так называемые вторичные экономические санкции США.

Об увеличенной квоте, со слов экспертов, свидетельствуют данные судовых брокеров – до 6 крупных танкеров, способных перевозить до 2 миллионов баррелей нефти будут транспортировать из России нефть марки Urals.

Специалисты отмечают, что для китайских компаний это выгодная сделка: Urals продаётся по цене на несколько десятков долларов за баррель ниже, чем нефть марки Brent. По предварительным подсчётам, объём суточных закупок уже превышает аналогичный показатель прошлого года для этого времени примерно на 90 тысяч баррелей. При этом специалисты добавляют, что для России – это незначительное увеличение импорта.

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