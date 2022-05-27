Сотрудникам ФСБ удалось получить шокирующее по содержанию видео, которое записал на свой телефон один из украинских боевиков, среди находившихся в Красном Лимане. Подробности сообщают военные корреспонденты “Русской весны“.

В видеоролике военный ВСУ рассказывает о том, как командование отправило их просто на убой. Они должны были идти против российских танков и артиллерии с автоматами. По словам боевика, они четыре дня не выходили из полуразрушенного здания, в котором не было дверей. Постоянно внутрь залетали осколки снарядов. Военнослужащие могли умереть при любом малейшем попадании снаряда в крышу.

Военнослужащий ВСУ говорит в своем видео: «Просим вывести нас, но нас пока не выводят. Мы не мясо с автоматами против арты».

Сегодня стало известно, что 90% территории Красного Лимана перешло под контроль российских военнослужащих. Над зданием администрации уже повесили Знамя Победы и российский флаг.